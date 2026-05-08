Polícia identifica mulher que abandonou recém-nascido dentro de sacola em Guarapari

A Polícia Civil identificou a mulher suspeita de abandonar um recém-nascido dentro de uma sacola em Guarapari. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (8), um dia após o bebê ser encontrado no bairro Praia do Morro.

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Segundo a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), a mulher apresenta condições relacionadas ao estado puerperal. Por isso, a polícia deve ouvi-la ainda nesta sexta-feira.

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O bebê foi localizado por moradores em uma calçada, ainda ligado à placenta. Em seguida, testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou o socorro imediato.

Logo depois, a equipe encaminhou a criança ao Hospital Infantil Francisco de Assis. De acordo com a Polícia Civil, o recém-nascido permanece internado, em bom estado de saúde e sem risco de vida.

A investigação também avalia a possibilidade de o bebê ficar sob os cuidados de familiares. Nesse sentido, a guarda pode ser direcionada à avó.

Por enquanto, a polícia não confirmou se haverá prisão em flagrante. Isso ocorre devido às condições clínicas e emocionais da mãe, que ainda estão em análise.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.