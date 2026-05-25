Polícia apreende R$ 7,4 mil e prende dois traficantes em Cachoeiro

Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar realizada na noite do último sábado (24), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência resultou na apreensão de R$ 7.466 em dinheiro, pedras de crack, celular e grande quantidade de material utilizado para embalar entorpecentes.

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Segundo a polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre um possível ponto de tráfico de drogas na Rua Gilberto Freire. Ainda conforme as informações repassadas, um dos suspeitos estaria armado e acompanhado de outros homens em uma residência localizada em uma escadaria da região.

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Com apoio de outras viaturas, os militares montaram um cerco no local. Durante a aproximação, um dos suspeitos percebeu a presença policial, correu para dentro do imóvel e arremessou uma sacola em um terreno em construção ao lado da casa. Ele foi abordado na varanda da residência e, de acordo com a PM, apresentou resistência, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.

Na sacola lançada pelo suspeito, os policiais encontraram R$ 1.191 em notas fracionadas, duas pedras de crack que totalizaram cerca de 25 gramas e diversos materiais usados para embalar drogas.

Ao mesmo tempo, outro homem tentou fugir pulando o muro da residência, mas acabou alcançado pelos militares. Durante consulta ao sistema de segurança pública, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Com o suspeito, foram encontrados R$ 4.255 em espécie.

Além do dinheiro e das drogas, a polícia apreendeu um aparelho celular e mais materiais relacionados ao tráfico. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada.