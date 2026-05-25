Polícia apreende R$ 7,4 mil e prende dois traficantes em Cachoeiro
Polícia apreendeu R$ 7,4 mil, crack e material para tráfico durante operação no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim.
Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar realizada na noite do último sábado (24), no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência resultou na apreensão de R$ 7.466 em dinheiro, pedras de crack, celular e grande quantidade de material utilizado para embalar entorpecentes.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a polícia, a equipe recebeu uma denúncia anônima informando sobre um possível ponto de tráfico de drogas na Rua Gilberto Freire. Ainda conforme as informações repassadas, um dos suspeitos estaria armado e acompanhado de outros homens em uma residência localizada em uma escadaria da região.
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Com apoio de outras viaturas, os militares montaram um cerco no local. Durante a aproximação, um dos suspeitos percebeu a presença policial, correu para dentro do imóvel e arremessou uma sacola em um terreno em construção ao lado da casa. Ele foi abordado na varanda da residência e, de acordo com a PM, apresentou resistência, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.
Na sacola lançada pelo suspeito, os policiais encontraram R$ 1.191 em notas fracionadas, duas pedras de crack que totalizaram cerca de 25 gramas e diversos materiais usados para embalar drogas.
Ao mesmo tempo, outro homem tentou fugir pulando o muro da residência, mas acabou alcançado pelos militares. Durante consulta ao sistema de segurança pública, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Com o suspeito, foram encontrados R$ 4.255 em espécie.
Além do dinheiro e das drogas, a polícia apreendeu um aparelho celular e mais materiais relacionados ao tráfico. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde a ocorrência foi registrada.
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