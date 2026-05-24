VÍDEO | Homens encapuzados arrombam casa lotérica em Ibitirama

Três homens encapuzados arrombaram uma casa lotérica, na madrugada deste domingo (24), no município de Ibitirama. Um dos suspeitos quebrou um cadeado que trancava uma porta de vidro. Em seguida, ele e outros dois entraram no local. Entretanto, não conseguiram ter acesso a parte administrativa.

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Veja vídeo

Conforme mostram as imagens do sistema de videomonitoramento, há uma porta de aço no estabelecimento, que separa o atendiemnto ao público da área interna da lotérica. Os suspeitos tentaram retirar a porta, mas não obtiveram êxito.

O alerme do estabelecimento disparou. Os suspeitos fugiram. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiram localizá-los.

Os prejuízos registrados incluem danos em duas trancas e na porta de vidro.