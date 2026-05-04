Polícia captura investigado por roubo em comércio de Bom Jesus do Norte

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu um jovem de 18 anos suspeito de roubo durante uma operação realizada em Bom Jesus do Norte, no Sul do Estado. A ação ocorreu na última quinta-feira (30) e contou com a atuação conjunta das delegacias do município e de Apiacá.

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De acordo com a corporação, os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Apiacá. A investigação aponta o suspeito como autor de um roubo ocorrido no dia 17 de fevereiro, em um estabelecimento comercial no bairro São Sebastião. Na ocasião, ele agrediu a proprietária, uma mulher de 40 anos, com um soco no rosto e levou R$ 900 que estavam na bolsa da vítima.

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Além disso, durante as diligências, a equipe identificou o envolvimento do investigado em outros crimes. Entre eles, está o furto de uma bicicleta elétrica registrado no dia 27 de abril, no Centro da cidade. O veículo foi recuperado no mesmo dia, após ser encontrado escondido em um matagal próximo ao local onde o suspeito estava.

Ainda conforme as investigações, o jovem também é suspeito de participação em crimes semelhantes e de envolvimento com tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro. Após a prisão, ele foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre. Em seguida, a Justiça determinou a transferência para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição judicial.