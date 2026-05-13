Polícia Civil fecha criadouro clandestino e resgata mais de 250 animais no ES
Operação da Polícia Civil encontrou aves, coelhos e porquinhos-da-índia em condições precárias em imóvel na Serra.
A Polícia Civil do Espírito Santo fechou, nesta quarta-feira (13), um criadouro clandestino de aves no bairro Parque Residencial Laranjeiras, em Serra. A ação foi realizada pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a corporação, a operação teve origem em investigações iniciadas após uma fiscalização realizada na Feira de Aribiri, em Vila Velha, que apurava a posse e o comércio irregular de aves. Com o avanço das diligências, os policiais identificaram indícios de criação clandestina e maus-tratos aos animais.
No imóvel, os agentes encontraram 58 periquitos, 84 canários-belgas, 25 mandarins, cinco manons, 17 calopsitas, 49 codornas, nove rolinhas-diamante, além de oito coelhos e três porquinhos-da-índia. Ao todo, mais de 250 animais eram mantidos em condições consideradas precárias, com superlotação, falta de higiene e sinais de sofrimento. Durante a fiscalização, uma ave morta também foi localizada no local.
De acordo com a Polícia Civil, o proprietário do imóvel, um homem de 61 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos a animais, previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais.
Após o resgate, todos os animais foram encaminhados para um depositário fiel, responsável pelos cuidados veterinários e manutenção adequada, conforme determina a legislação ambiental.
“A operação reforça o compromisso da Polícia Civil no combate ao comércio ilegal de animais e à prática de maus-tratos, atuando na defesa da fauna e na preservação da dignidade da vida animal”, disse o responsável pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.
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