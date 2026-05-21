Polícia Civil indicia dupla por tentativa de homicídio em Castelo

A Polícia Civil concluiu, nesta quinta-feira (21), o inquérito que investigou uma tentativa de homicídio qualificado registrada no dia 16 de março deste ano, no Centro de Castelo. Dois homens, de 34 e 40 anos, foram indiciados pelo crime e o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.

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De acordo com o titular da Delegacia de Polícia de Castelo, delegado Estêvão Oggione, o caso provocou repercussão na cidade devido à violência da ação criminosa. “Conforme as investigações, a vítima foi surpreendida e atacada com golpes de facão pelos dois investigados, sofrendo ferimentos graves. Ela foi socorrida e sobreviveu após receber atendimento médico emergencial”, disse.

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Segundo a Polícia Civil, a equipe de investigação iniciou as diligências logo após o crime. Com auxílio de imagens de videomonitoramento e do sistema Cerco Inteligente, os policiais conseguiram identificar rapidamente o veículo utilizado na ação.

“Com o auxílio de imagens de videomonitoramento e do sistema Cerco Inteligente, os policiais conseguiram identificar rapidamente o veículo utilizado na ação criminosa, o que possibilitou a localização e prisão dos envolvidos”, explicou Oggione.

O delegado destacou ainda a atuação da equipe policial durante a investigação. “A rápida elucidação desse crime foi fundamental para dar uma resposta firme à sociedade. Trata-se de um delito de extrema gravidade, praticado com crueldade e sem qualquer chance de defesa para a vítima. Nossa equipe atuou com precisão para retirar de circulação indivíduos de alta periculosidade”, afirmou.

Durante as investigações, a Polícia Civil também levantou o histórico criminal dos suspeitos. O investigado de 40 anos possui extensa ficha criminal e já cumpria pena por outros delitos.

“Segundo a investigação, ele praticou a tentativa de homicídio enquanto usufruía do benefício da saída temporária da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv). Já o investigado de 34 anos possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas e fugiu para o município de Afonso Cláudio logo após o crime, onde acabou localizado e preso pela equipe policial”, destacou Oggione.

Diante da gravidade do caso, a autoridade policial solicitou inicialmente a prisão temporária dos investigados, medida autorizada pela Justiça. Com a conclusão do inquérito e a confirmação da autoria e materialidade do crime, os dois homens foram indiciados por tentativa de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Polícia Civil também representou pela conversão das prisões temporárias em preventivas. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para as medidas legais cabíveis e possível início da ação penal.