Polícia conclui investigação sobre assassinato de suplente de vereador no ES

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Vila Valério, concluiu o inquérito que investigou o homicídio de Renato Rosa, conhecido como “Fenômeno”, ocorrido em 06 de outubro de 2024, no município de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo. A vítima era suplente ao cargo de vereador e foi assassinada logo após o encerramento das eleições municipais.

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Durante as investigações, quatro homens, com idades de 21, 23, 23 e 28 anos, foram presos suspeitos de envolvimento no crime. Os detalhes da apuração foram apresentados em coletiva de imprensa realizada nessa segunda-feira (25), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.

O delegado-geral adjunto da PCES, Fabrício Dutra, afirmou que a conclusão do inquérito representa uma resposta importante à sociedade, principalmente devido à repercussão do caso no município.

Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Vila Valério, delegado Erick Esteves, inicialmente a investigação considerou a possibilidade de motivação política, já que o crime ocorreu logo após o processo eleitoral.

“No decorrer das diligências, no entanto, a investigação constatou que a motivação do homicídio está diretamente relacionada a conflitos entre a vítima e integrantes do tráfico de drogas que atuam na região”, disse o delegado.

Ainda de acordo com Erick Esteves, Renato Rosa era conhecido na comunidade e mantinha uma postura de resistência às imposições feitas pelo grupo criminoso, o que teria provocado conflitos anteriores com integrantes da organização.

A Polícia Civil também identificou, durante as diligências, que a vítima portava arma de fogo de forma irregular. Conforme a investigação, essa circunstância fazia com que integrantes do grupo criminoso considerassem Renato Rosa uma ameaça.

“Também foi identificado que Renato Rosa havia sobrevivido a uma tentativa anterior de homicídio, ocasião em que reagiu e atingiu dois integrantes da organização criminosa. A partir desse episódio, os suspeitos intensificaram a hostilidade contra a vítima e aguardaram uma oportunidade para executar o crime”, explicou Esteves.

Ao longo das investigações, os policiais reuniram provas técnicas, levantamentos de inteligência e outros elementos que permitiram identificar todos os envolvidos no homicídio. Os quatro investigados presos pelo crime já foram denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e respondem à ação penal.