Polícia decreta prisão de suspeito de matar empresária em Cachoeiro
Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, é apontado como principal suspeito de matar a empresária Flaviana Granzieiri em Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil considera foragido Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, apontado como principal suspeito de matar a empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O crime aconteceu na última sexta-feira (15), no restaurante onde a vítima trabalhava com o marido, no bairro Gilson Carone. Segundo as investigações, Flaviana foi atingida por três tiros.
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De acordo com o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.
A polícia investiga se o crime teria sido motivado por vingança ou após uma discussão entre Paulo César e a vítima. Após o homicídio, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.
A Polícia Civil apura a possível participação de outras pessoas no crime. A corporação também pede que a população colabore com informações e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.
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