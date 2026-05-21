Polícia decreta prisão de suspeito de matar empresária em Cachoeiro

A Polícia Civil considera foragido Paulo César de Almeida Junior, de 26 anos, apontado como principal suspeito de matar a empresária Flaviana Granzieiri, de 46 anos, em Cachoeiro de Itapemirim.

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O crime aconteceu na última sexta-feira (15), no restaurante onde a vítima trabalhava com o marido, no bairro Gilson Carone. Segundo as investigações, Flaviana foi atingida por três tiros.

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De acordo com o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o suspeito.

A polícia investiga se o crime teria sido motivado por vingança ou após uma discussão entre Paulo César e a vítima. Após o homicídio, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A Polícia Civil apura a possível participação de outras pessoas no crime. A corporação também pede que a população colabore com informações e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar nas investigações.