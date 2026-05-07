Segurança

VÍDEO | Recém-nascido abandonado é encontrado dentro de sacola em Guarapari

Médico ouviu choro ao passar pelo local e encontrou a criança em terreno baldio; bebê foi levado ao hospital

bebe abandonado em guarapari
Foto: Reprodução | AQUINOTICIAS.COM

Um recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma sacola plástica na manhã desta quinta-feira (7), em Guarapari. Um médico localizou o bebê após ouvir um choro vindo de um terreno baldio.

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Segundo informações, a criança estava enrolada em uma toalha e ainda com o cordão umbilical. O recém-nascido estava dentro de uma sacola reutilizável, semelhante às usadas em supermercados, a placenta também foi encontrada junto ao bebê. Apesar da situação, o bebê aparentava estar saudável.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar prestaram os primeiros atendimentos no local. Logo depois, os socorristas encaminharam a criança para o Hospital Infantil Francisco de Assis. O estado de saúde não foi detalhado.

O local onde o bebê foi encontrado não possui câmeras de monitoramento. Até o momento, não há informações sobre o responsável pelo abandono.

A Polícia Civil investiga o caso. No entanto, ainda não divulgou novos detalhes sobre a ocorrência.

VÍDEO | Reprodução / AQUINOTICIAS.COM

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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