VÍDEO | Recém-nascido abandonado é encontrado dentro de sacola em Guarapari

Um recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma sacola plástica na manhã desta quinta-feira (7), em Guarapari. Um médico localizou o bebê após ouvir um choro vindo de um terreno baldio.

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Segundo informações, a criança estava enrolada em uma toalha e ainda com o cordão umbilical. O recém-nascido estava dentro de uma sacola reutilizável, semelhante às usadas em supermercados, a placenta também foi encontrada junto ao bebê. Apesar da situação, o bebê aparentava estar saudável.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar prestaram os primeiros atendimentos no local. Logo depois, os socorristas encaminharam a criança para o Hospital Infantil Francisco de Assis. O estado de saúde não foi detalhado.

O local onde o bebê foi encontrado não possui câmeras de monitoramento. Até o momento, não há informações sobre o responsável pelo abandono.

A Polícia Civil investiga o caso. No entanto, ainda não divulgou novos detalhes sobre a ocorrência.