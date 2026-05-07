VÍDEO | Recém-nascido abandonado é encontrado dentro de sacola em Guarapari
Médico ouviu choro ao passar pelo local e encontrou a criança em terreno baldio; bebê foi levado ao hospital
Um recém-nascido foi encontrado abandonado dentro de uma sacola plástica na manhã desta quinta-feira (7), em Guarapari. Um médico localizou o bebê após ouvir um choro vindo de um terreno baldio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo informações, a criança estava enrolada em uma toalha e ainda com o cordão umbilical. O recém-nascido estava dentro de uma sacola reutilizável, semelhante às usadas em supermercados, a placenta também foi encontrada junto ao bebê. Apesar da situação, o bebê aparentava estar saudável.
Leia também: Ação rápida da PM prende três criminosos após furto em loja de Alegre
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar prestaram os primeiros atendimentos no local. Logo depois, os socorristas encaminharam a criança para o Hospital Infantil Francisco de Assis. O estado de saúde não foi detalhado.
O local onde o bebê foi encontrado não possui câmeras de monitoramento. Até o momento, não há informações sobre o responsável pelo abandono.
A Polícia Civil investiga o caso. No entanto, ainda não divulgou novos detalhes sobre a ocorrência.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726