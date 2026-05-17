Polícia Militar apreende drogas e lança perfume em Cachoeiro
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu oito buchas grandes de maconha, 27 frascos de substância análoga a lança perfume e dois aparelhos celulares.
Na última sexta-feira (15), a Polícia Militar do Espírito Santo apreendeu drogas e frascos de substância análoga a lança perfume durante uma ação no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi registrada após denúncia de tráfico de entorpecentes na Rua Maria Rui Rangel.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Durante a ação, equipes da 1ª Companhia do 9º BPM, com apoio de outras viaturas, seguiram até o endereço informado. Ao perceber a chegada dos militares, um dos suspeitos tentou fugir e dispensou uma embalagem contendo buchas de substância análoga à maconha.
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Os policiais realizaram buscas no imóvel e abordaram Mateus Silva e Tayllon da Silva de Paula. Os militares também localizaram uma mochila com 27 frascos de substância análoga a lança perfume. Segundo os policiares, Tayllon assumiu a posse do material e afirmou que pretendia revender os frascos.
Ainda conforme a ocorrência, os dois negaram conhecimento sobre a droga dispensada durante a tentativa de fuga. Diante da situação e do receio de evasão, os suspeitos foram algemados e conduzidos para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu oito buchas grandes de maconha, 27 frascos de substância análoga a lança perfume e dois aparelhos celulares. O material recolhido também foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis.
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