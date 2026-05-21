Polícia resgata mais de 70 animais silvestres em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio do Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), realizou na manhã desta quinta-feira (21) uma operação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e a Prefeitura Municipal de Vila Velha que resultou no resgate de mais de 70 animais silvestres mantidos de forma irregular em uma residência localizada entre os bairros Nova Itaparica e Guaranhuns, em Vila Velha.

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Durante a ação, os agentes encontraram diversas espécies nativas da fauna brasileira, entre elas cobras, sapos, caramujos, aranhas, escorpiões, insetos e outros invertebrados. Parte dos animais estava em situação de maus-tratos e 25 espécimes já haviam morrido no local.

Entre os animais apreendidos, vivos e mortos, estavam duas cobras, dois sapos, mais de 20 caramujos, mais de 10 aranhas, uma lagartixa, um coleiro, mais de 20 escorpiões, um cágado, um piolho-de-cobra, uma lacraia e cinco baratas.

O responsável pelo imóvel, um auxiliar de dedetização de 25 anos, foi autuado com base no artigo 29 da Lei nº 9.605/1998, que trata dos crimes contra a fauna. Ele responderá judicialmente pelas infrações ambientais identificadas durante a operação. O Ibama realizou a apreensão formal dos animais e aplicou as medidas administrativas necessárias.

Os animais resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/Ibama), onde passarão por avaliação veterinária, tratamento e reabilitação. Após análise técnica, os espécimes aptos poderão retornar à natureza ou serem destinados a centros especializados de recuperação da fauna.

Segundo a Polícia Civil, a operação reforça a atuação integrada entre órgãos municipais, estaduais e federais no combate à posse ilegal de animais silvestres e aos maus-tratos. Além disso, as autoridades alertaram para os riscos ambientais e sanitários causados pela manutenção clandestina de espécies da fauna brasileira.

“A atuação conjunta demonstra o comprometimento das instituições na proteção da fauna silvestre e no enfrentamento aos crimes ambientais. Situações de maus-tratos e manutenção irregular de animais serão rigorosamente combatidas”, destacou o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da DEPMA, delegado Leandro Piquet.