PF apreende mais de R$ 65 mil em cigarros clandestinos no Espírito Santo
Operação “Trono de Cinzas” da Polícia Federal apreende R$ 65 mil em ação contra comércio ilegal de cigarros em Vila Velha.
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (6), a fase ostensiva da Operação “Trono de Cinzas”, com foco no combate ao comércio clandestino de cigarros na Grande Vitória. A ação foi realizada em Vila Velha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Policiais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários cumpriram mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça Federal, em um imóvel localizado no bairro Divino Espírito Santo, onde reside um dos investigados. Durante a operação, foram apreendidos um aparelho celular e R$ 65 mil em dinheiro.
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Segundo a Polícia Federal, a investigação tem origem na análise de materiais coletados durante a Operação “Kapnos”, realizada em abril de 2023, que resultou na prisão de dois motoristas flagrados transportando 471 caixas de cigarros clandestinos com destino ao Espírito Santo.
As apurações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos na cadeia de distribuição ilegal. O valor apreendido será depositado em conta judicial.
De acordo com a PF, ações de inteligência continuam sendo realizadas com o objetivo de combater o comércio irregular de cigarros e coibir a atuação de organizações criminosas no Estado.
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