Por que homens cometem mais homicídios que mulheres?

Os homens representam a maior parte dos autores de homicídios registrados no mundo. Dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) apontam que cerca de 95% dos assassinos são homens. Eles também aparecem como a maioria das vítimas de mortes violentas.

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Segundo informações divulgadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), aproximadamente 80% das vítimas de homicídio no planeta são homens. Grande parte desses crimes ocorre em espaços públicos e envolve conflitos entre homens, muitas vezes relacionados a brigas, disputas, consumo de álcool, drogas ou atuação do crime organizado.

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O tema é estudado há décadas por pesquisadores que tentam entender por que as mulheres, apesar de representarem mais da metade da população mundial, aparecem menos nos registros de assassinatos. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que fatores sociais têm peso importante nessa diferença.

De acordo com os pesquisadores, muitos homens são incentivados desde a infância a demonstrar força, competitividade e domínio. Já as mulheres costumam receber uma educação mais ligada ao diálogo, ao cuidado e à resolução pacífica de conflitos.

Além das questões sociais, pesquisadores também analisam fatores biológicos. Um dos pontos estudados é a testosterona, hormônio associado à competitividade e ao comportamento impulsivo. Contudo, especialistas destacam que esse fator isoladamente não explica os casos de violência.

Apesar dos números menores, mulheres também cometem crimes violentos. Em parte dos casos, os homicídios praticados por mulheres estão ligados a situações de vingança, conflitos familiares ou autodefesa.

Para os especialistas, não existe uma única explicação para o fato de homens cometerem mais homicídios do que mulheres. Cada caso envolve uma combinação de fatores sociais, culturais, emocionais e individuais.

Texto adaptado da BBC News Brasil.