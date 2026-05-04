Por que o agro precisa contar melhor sua história

Como um setor que alimenta o país, move bilhões e responde por uma parcela gigantesca do PIB ainda enfrenta dificuldades para contar sua própria história? O agronegócio brasileiro encerra mais um ano pressionado por um cenário que exige comunicação mais madura, estratégica e contínua. O setor segue avançando em tecnologia, produtividade, digitalização e sustentabilidade, mas ainda luta para traduzir esses progressos de modo claro para a sociedade. Isso se reflete em estudos de percepção que apontam distância entre o que o agro faz e o que o público urbano entende. É um desafio que não nasce da produção, mas da narrativa.

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