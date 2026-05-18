Prefeito Nirrô reforça combate ao abuso e exploração sexual infantil em Alegre
O município promoveu uma caminhada de conscientização pelas ruas da cidade, reforçando o compromisso coletivo com a proteção da infância e da adolescência.
O prefeito de Alegre, Nirrô Emerick, destacou a importância do combate ao abuso e à exploração sexual infantil durante as ações realizadas nesta segunda-feira (18), em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
O município promoveu uma caminhada de conscientização pelas ruas da cidade, reforçando o compromisso coletivo com a proteção da infância e da adolescência. A mobilização integrou a campanha “Faça Bonito”, que simboliza a luta pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes, além de incentivar a prevenção e o enfrentamento de todas as formas de violência sexual.
A ação reuniu servidores públicos, integrantes da rede de proteção, autoridades e moradores, levando à população uma mensagem de cuidado, respeito e responsabilidade compartilhada.
Durante a mobilização, o prefeito ressaltou que a proteção das crianças e adolescentes deve ser uma responsabilidade de toda a sociedade. “Proteger nossas crianças e adolescentes é dever de todos”, destacou.
A campanha também reforçou a importância das denúncias em casos de suspeita ou confirmação de violência. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque 100.
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