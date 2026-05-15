Prefeitura de Alegre inicia obra e interdita rua temporariamente

A Prefeitura de Alegre anunciou a interdição temporária da Rua da Capela Mortuária para a realização de obras de pavimentação. O bloqueio começará na próxima segunda-feira (18) e, conforme a administração municipal, deve permanecer por aproximadamente três semanas.

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De acordo com o comunicado divulgado nas redes sociais da prefeitura, motoristas e pedestres precisarão utilizar rotas alternativas durante o período das intervenções. A orientação é que o tráfego seja desviado pela Rua Eloi Cassa, localizada no morro próximo à FAFIA.

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A prefeitura pediu atenção à sinalização instalada no local e compreensão da população durante a execução das melhorias. A expectativa é que as obras contribuam para melhores condições de mobilidade e segurança na região.