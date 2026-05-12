Presidente Kennedy alerta para surto de escorpião no município

A equipe de Vigilância Ambiental da Prefeitura de Presidente Kennedy tem registrado um aumento expressivo nas solicitações para captura de escorpiões, principalmente na região da sede do município.

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O número de animais recolhidos nos últimos atendimentos chama a atenção: são centenas de escorpiões encontrados em um curto espaço de tempo, acendendo um alerta importante para toda a população.

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Com a aproximação do período de reprodução, conhecido como “andada dos escorpiões”, a tendência é de aumento na circulação desses animais. Nessa fase, eles deixam seus abrigos em busca de alimento e parceiros, o que eleva significativamente as chances de aparecimento dentro de residências, quintais e terrenos baldios. O risco de acidentes também cresce, principalmente entre crianças e idosos, que são mais vulneráveis às complicações causadas pela picada.

A Vigilância Ambiental reforça que o combate aos escorpiões depende diretamente da colaboração da comunidade. Manter quintais limpos, evitar o acúmulo de entulho, folhas, restos de construção e lixo doméstico são medidas essenciais, já que esses materiais servem de abrigo para baratas, principal alimento dos escorpiões, e criam ambientes ideais para sua proliferação. Terrenos sujos e mal cuidados contribuem diretamente para o aumento da infestação.

A Prefeitura alerta que a prevenção começa dentro de casa e pede que a população redobre os cuidados neste período. Ao identificar a presença de escorpiões, a orientação é não tentar capturá-los e acionar imediatamente a Vigilância Ambiental para o recolhimento seguro. A participação de cada morador é fundamental para reduzir os riscos e proteger toda a comunidade.