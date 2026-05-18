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Previsão: segunda-feira será de sol e poucas nuvens no Espírito Santo

Apesar da presença de nebulosidade ao longo do dia, o tempo segue firme na maior parte do estado.

Previsão de segunda
Foto: FreePik

A previsão do tempo para esta segunda-feira (18) indica um dia de sol entre algumas nuvens em todas as regiões do Espírito Santo. Apesar da presença de nebulosidade ao longo do dia, o tempo segue firme na maior parte do estado.

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A previsão aponta possibilidade de chuva rápida durante a tarde apenas na porção sul do Caparaó. A mudança no tempo deve ocorrer de forma passageira e isolada na região.

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Nas demais áreas capixabas, não há previsão de chuva. O tempo permanece estável, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos nas cidades do estado.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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