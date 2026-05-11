Programa Qualificar ES abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) abriu as inscrições para a segunda oferta do Programa Qualificar ES, que disponibiliza 22 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional na modalidade on-line.

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As inscrições acontecem até o dia 15 de maio, pelo site clicando aqui, e têm como objetivo ampliar o acesso à formação profissional, fortalecendo as oportunidades de inserção e permanência no mercado de trabalho.

Cursos ofertados

As vagas são distribuídas em 22 cursos voltados para pessoas com idade mínima de 16 anos, que tenham acesso à internet e noções básicas de informática. Para conferir o edital completo, assim como a lista completa dos cursos e obter mais orientações para inscrição clicando aqui.

Para o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Jales Cardoso, o programa representa uma política pública estratégica: “Seja em quaisquer modalidades, o Qualificar ES é uma ferramenta fundamental para transformar realidades, pois leva formação gratuita e de qualidade a quem mais precisa, conectando as pessoas às novas oportunidades do mundo do trabalho”, destaca.

Processo seletivo

A seleção será feita por ordem de inscrição, respeitando o limite de vagas de cada curso. Cada candidato poderá se inscrever em até duas formações, utilizando um único CPF e e-mail válido. Também poderão participar moradores de outros estados, com limite de até 5% das vagas por curso. A lista de selecionados e suplentes será divulgada no dia 20 de março, no site do programa.

Qualificar ES

Criado em maio de 2019, o Programa Qualificar ES tem como missão promover a formação profissional do cidadão capixaba. Com foco na empregabilidade, no empreendedorismo e na inovação, o Governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) amplia o acesso a cursos gratuitos em diversas áreas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado.