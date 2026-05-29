Projeto Cultura em Toda Parte leva oficinas gratuitas a Anchieta
Conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta e com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.
O Cultura em Toda Parte 4ª Edição desembarca, nesta quinta (28) e sexta-feira (29), no balneário de Iriri, em Anchieta, para realizar três atividades de formação. No primeiro dia da ação serão realizadas as oficinas de fanzines e de teatro na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Novo Horizonte, em Aracruz. No segundo dia, Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) São Mateus vai receber a oficina de dança afro. As atividades são gratuitas e voltadas exclusivamente para os estudantes das escolas selecionadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A caravana itinerante é realizada pela Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com as OSCs Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Centro Cultural Eliziário Rangel (CCER), via chamamento público. Conta com o apoio da Prefeitura de Anchieta e com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura (MinC) e do Governo Federal.
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Programação
Na programação de quinta-feira (28), às 14h20, na Escola Municipal de Ensino Básico Novo Horizonte, acontece a Oficina de Fanzines (livros artesanais), com o fanzineiro e livreiro Henrique Pariz. A formação tem o objetivo de fazer com que os alunos se envolvam mais com a arte e com a literatura, sobretudo com a escrita e tenham contato direto com o objeto livro, criando uma aproximação mais sensível com as palavras.
Também na quinta-feira (28), na mesma instituição de ensino, mas no horário noturno, será realizada a Oficina de Iniciação Teatral, com o ator e diretor Luiz Carlos Cardoso, que com exercícios práticos, propõe aos participantes experimentarem a criação de cenas e personagens, partindo de suas vivências e imaginação.
Já na sexta-feira (29), a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Mateus, em Anchieta, recebe a oficina Dança Afro – Corporeidades e Ancestralidade, com o bailarino, coreógrafo e diretor da Ehioze Cia de Dança, Jordan Fernandes. A formação propõe explorar como gestos simples do cotidiano podem se transformar em dança.
Serviço
Cultura em Toda Parte 4ª Edição – Formações
Todas as atividades são destinadas aos alunos das instituições de ensino
Oficina de fanzines, com Henrique Pariz
Data: 28/05 (quinta-feira)
- Horário: 14h20
- Local: Escola Municipal de Ensino Básico Novo Horizonte – Anchieta
- Oficina de teatro para iniciantes, com Luiz Carlos Cardoso
Data: 28/05 (quinta-feira)
- Horário: 19h30
- Data: 28 de maio, quinta-feira, às 19h30
- Local: Escola Municipal de Ensino Básico Novo Horizonte – Anchieta
- Oficina dança afro: corporeidades e ancestralidade, com Jordan Fernandes
Data: 29/05 (sexta-feira)
- Horário: 12h50
- Local: Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Mateus
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