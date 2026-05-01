Quaest: Ricardo Ferraço lidera corrida para o governo do ES; cenário com Hartung aponta empate técnico

Pesquisa Quaest, divulgada nesta quinta-feira (30), aponta cenários distintos sobre a corrida para o governo do Espírito Santo.

No principal cenário, o que apresenta quem já declarou pré-candidatura ao Palácio Anchieta, Ricardo Ferraço lidera com 32%, enquanto o ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), aparece com 24% e o deputado federal Helder Salomão (PT) registra 9%. Quem se declarou indeciso soma 18%, branco/nulo/não votaria 17%.

Em outro cenário, incluindo o senador Magno Malta (PL) e sem Lorenzo Pazolini, o governador Ricardo Ferraço repete o desempenho do primeiro cenário, em primeiro com 32% das intenções de voto. O senador Magno Malta registra 24% das menções e o deputado Helder Salomão 10%. Indecisos são 16% e branco/nulo/não votaria 18%.

No recorte que inclui a participação do ex-governador Paulo Hartung (PSD) e do senador Magno Malta (PL), há mudança no quadro.

Hartung registra 19% das intenções de voto, em empate técnico com Pazolini, que tem 18%, considerando a margem de erro. Ferraço e Magno Malta aparecem na sequência, ambos com 15%.

Encomendada por A Gazeta, a pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.Registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ES-03176/2026.