Quando a porta da jaula se fecha, algo muda instantaneamente": Carlos Prates sobre os

O lutador brasileiro do UFC Carlos Prates é um homem de duas personalidades. Dentro da jaula, ele é o “Pesadelo”: quatro nocautes consecutivos com um único golpe, um olhar frio para a câmera sob uma enxurrada de ataques dos adversários e a reputação de um dos lutadores mais espetaculares da liga. Fora do octógono, é um homem sorridente e reflexivo, pensando sobre legado, família e a próxima geração.

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Como novo embaixador da 1xBet, Prates expandiu sua atuação além da carreira esportiva: essa parceria faz parte de sua estratégia consciente de construir uma marca pessoal de longo prazo. Às vésperas de sua luta contra Della Maddalena, ele falou sobre o que se passa na mente de um lutador durante um nocaute, o lado oculto da vida no UFC e por que estará torcendo pelo Brasil em 2026, em um universo esportivo completamente diferente.

Brasil e o legado do MMA

O Brasil é o país que deu ao mundo do MMA a lendária família Gracie, Anderson Silva e José Aldo. Carregar a bandeira dessa tradição é um peso que Prates aceita com plena consciência.

“Representar o Brasil é a maior honra da minha carreira”, admite o lutador. “Essas lendas construíram a casa em que vivemos hoje, então carregar a bandeira em 2026 é manter essa história viva. É uma enorme responsabilidade seguir os passos de caras como Aldo e Anderson, mas é isso que me motiva a treinar todos os dias.”

Curiosamente, Prates chegou ao octógono não pelo jiu-jitsu brasileiro (BJJ), o caminho tradicional dos lutadores do país, mas pelo Muay Thai. Seu estilo é frequentemente comparado ao de Anderson Silva no auge: os mesmos movimentos ágeis, a mesma calma sob pressão. Mas o próprio Prates rejeita a ideia de uma cópia deliberada:

“Eu não tento copiar ninguém, mas ser comparado ao Anderson Silva é um grande elogio. Meu estilo vem de anos vivendo e respirando Muay Thai. Acho que essa calma e movimentação são resultado de estar confortável sob pressão. É instinto natural, mas também muito trabalho duro para parecer tão bom.”

Estilo de luta e instintos no octógono

Os quatro nocautes consecutivos com um único golpe de Prates são impressionantes! Mas o que acontece naquele instante em que sua mão atinge o alvo? Cálculo ou algo mais?

“Quando estou lá dentro, é uma mistura dos dois”, diz Prates. “Você calcula a distância e o tempo, mas a finalização em si é puro instinto. Não há tempo para pensar; você apenas sente a abertura e aproveita. É como se tudo desacelerasse por um segundo, e você simplesmente sabe que acabou.”

Esse momento de tempo desacelerado, conhecido como estado de flow, se tornou a marca registrada de Prates após sua luta contra o ex-campeão do UFC Leon Edwards. O vídeo de Carlos olhando para a câmera com total calma após uma sequência de golpes viralizou, transformando-o em uma sensação midiática.

“Naquele momento da luta contra o Leon Edwards, eu estava apenas focado. Sabia que estava no meu melhor. Ver os vídeos viralizando é legal porque mostra minha personalidade aos fãs, mas naquele instante eu só estava aproveitando a luta. Fico feliz que as pessoas tenham gostado”, admitiu Prates.

Sua postura diante da polêmica envolvendo a luta de Charles Oliveira contra Max Holloway pelo cinturão BMF também é reveladora. O brasileiro dominou com o grappling, em vez de um combate em pé mais espetacular, o que gerou debate. Prates tem uma posição clara:

“Charles é uma lenda e um verdadeiro BMF em todos os sentidos. Para mim, ser um ‘Bad MF’er’ significa fazer o que for preciso para vencer. O estilo brasileiro é sobre coração e eficiência. Seja com nocaute ou domínio no chão, se você sai com a vitória, representou bem a cultura.”

O lado oculto da carreira, exposição midiática e a vida dupla do “Pesadelo”

“As pessoas veem as luzes e os nocautes, mas não veem os cortes de peso, os longos meses longe da família e as lesões que você precisa suportar”, diz Carlos. “A parte mais difícil é a disciplina necessária para se manter no topo quando ninguém está olhando. Há muita dedicação por trás das câmeras.”

Enquanto isso, sua equipe continua trabalhando em aspectos que o público ainda não viu:

“Estamos sempre evoluindo”, admite o lutador. “As pessoas me conhecem pela trocação, mas minha equipe e eu estamos trabalhando em todas as áreas do jogo. O ‘trunfo secreto’ é simplesmente ser um artista marcial completo. Se a luta for para o chão, estou pronto, sou faixa-preta de BJJ. Sou eficiente em qualquer cenário, e vou provar isso quando chegar a hora.”

O UFC moderno exige que um lutador seja não apenas um grande atleta, mas também uma figura midiática. Prates, cujos vídeos acumulam milhões de visualizações, equilibra isso sem aparentar conflito interno:

“Ser o ‘Pesadelo’ é o que faço no trabalho, e ser eu mesmo é o que faço na vida. Posso ser um cara sorridente diante das câmeras porque estou feliz com onde estou, mas quando a porta da jaula se fecha, algo muda instantaneamente. São dois lados da mesma moeda.”

Parceria com a 1xBet e abordagem ao risco

A marca 1xBet é construída sobre uma filosofia de crescimento constante e risco, valores que se alinham perfeitamente com o DNA de um lutador profissional. Prates admite que o risco não é uma exceção para ele, mas uma forma de pensar.

“Eu definitivamente gosto de correr riscos. Você não pode ser um lutador de alto nível sem abraçar o risco. Toda vez que entro no octógono, coloco tudo em jogo. Fora da jaula, sou do mesmo jeito, vou com tudo nos meus objetivos e nas minhas paixões”, concluiu o lutador brasileiro.

A parceria com a 1xBet faz parte de uma estratégia mais ampla de gestão de carreira e marca pessoal. Observando o destino de seus predecessores brasileiros, que nem sempre administraram bem sua fama esportiva, Prates faz uma escolha consciente pelo pensamento de longo prazo:

“A maior lição é manter os pés no chão e ter as pessoas certas ao seu redor. Já vi como tudo pode mudar rápido, então foco em ser inteligente com minha carreira e meu futuro. Você precisa lutar pelo seu legado, mas também proteger o que conquista para sua família.”

Prates e o Global Football Game 2026

O Brasil não é apenas MMA. É, acima de tudo, futebol, e nesse sentido, Prates é um verdadeiro filho do seu país. Para ele, a Copa do Mundo de futebol 2026 é um evento que vai além do esporte:

“No Brasil, futebol é tudo. Tenho grandes expectativas para a seleção. Temos talento e coração para trazer esse troféu para casa, e estarei torcendo como todos os brasileiros.”

Cinturão do UFC, disciplina e autoconfiança

“Se tudo correr como espero contra Della Maddalena em maio, disputar o título é o único caminho lógico. Outro grande nocaute falará por si só. Estamos prontos para isso”, afirma Prates com confiança sobre suas ambições no UFC.

Mas antes de pensar no cinturão, Carlos também dedica tempo àqueles que o admiram: jovens brasileiros das favelas e de bairros privilegiados que sonham com o mesmo caminho.

“Quero dizer a eles para nunca deixarem de acreditar em si mesmos. O caminho não é fácil, seja você da favela ou de qualquer outro lugar, mas com disciplina e uma mente forte, é possível chegar ao topo do mundo. Mantenha o foco, seja humilde e continue lutando pelos seus sonhos.”

Carlos Prates é a personificação do que significa construir uma carreira de forma estruturada: com equipe, com parceiros e com entendimento da importância do trabalho nos bastidores. Sua aliança com a 1xBet exemplifica um novo tipo de parceria, na qual marca e atleta compartilham valores comuns: paixão, disposição para assumir riscos e compromisso com resultados de longo prazo.

O evento principal do torneio UFC Perth, na Austrália, está chegando! No dia 2 de maio, Carlos Prates enfrentará o ex-campeão dos meio-médios Jack Della Maddalena.

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