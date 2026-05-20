R$ 9 milhões: convênio com Governo do Estado garante revitalização da Praça de Fátima

A tradicional Praça de Fátima, em Cachoeiro de Itapemirim, será totalmente reformada por meio de convênio com o Governo do Estado. O anúncio foi feito, nesta quarta-feira (20), pelo prefeito Theodorico Ferraço durante a apresentação de novo pacote de obras e investimentos para o município, no Centro de Manutenção Urbana (CMU).

Segundo o prefeito, o governador Ricardo Ferraço (MDB) deve autorizar entre esta quarta-feira e quinta-feira os recursos necessários para formalização do convênio destinado à revitalização da Praça de Fátima. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 9 milhões.

A expectativa da prefeitura é de que a reforma transforme completamente um dos espaços mais conhecidos da cidade, com melhorias estruturais, modernização da área de convivência e revitalização urbana. Ainda não foram divulgados detalhes do projeto nem o prazo para início das obras.