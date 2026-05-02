Renato Casagrande, ex-governador do ES, tem 61% de aprovação
Ex-governador capixaba mantém alta avaliação enquanto estado registra uma das menores taxas de desemprego do Brasil.
O Espírito Santo se destaca no cenário nacional tanto pelos indicadores econômicos quanto pela avaliação da gestão pública. O estado registrou taxa de desemprego de 3,1% no primeiro semestre de 2025, uma das menores do Brasil. Além disso, o ex-governador Renato Casagrande tem 61% de aprovação, segundo levantamento recente.
Enquanto isso, o Brasil encerrou o período com taxa média de desemprego de 5,8%, a menor da série histórica. O índice representa cerca de 6,3 milhões de pessoas desocupadas. Nesse contexto, o desempenho capixaba reforça um cenário mais favorável em relação à média nacional.
No ranking nacional de aprovação, o destaque positivo é para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com 80%. Já o menor índice foi registrado por Wilson Lima, do Amazonas, com 25%. A pesquisa Atlas Intel, realizada entre outubro e dezembro de 2025, também aponta outros governadores com avaliação acima de 55%, como Rafael Fonteles, Helder Barbalho, Mauro Mendes e Jorginho Mello.
Por outro lado, quatorze governadores ficaram abaixo de 50% de aprovação. Entre os piores avaliados estão nomes como Romeu Zema, Cláudio Castro e Ibaneis Rocha, que também registrou uma das maiores quedas no índice em relação ao ano anterior.
Além disso, o levantamento mostra estabilidade em alguns governos, como os de Ronaldo Caiado, Rafael Fonteles e Raquel Lyra, que mantiveram índices semelhantes aos da pesquisa anterior.
Portanto, os dados indicam que o Espírito Santo reúne indicadores positivos em diferentes áreas. Ao mesmo tempo, especialistas apontam que a manutenção desses resultados dependerá da continuidade de políticas públicas e do desempenho econômico nos próximos períodos.
Os dados são da plataforma Brasil em Mapas
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