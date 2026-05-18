Ricardo Ferraço decreta luto oficial pela morte do ídolo do futebol capixaba Geovani

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), decretou luto oficial pela morte do ex-jogador Geovani Silva, um dos maiores nomes da história do futebol capixaba.

Em publicação nas redes sociais, Ferraço afirmou que o Espírito Santo “se despede de um dos maiores talentos da sua história no futebol”.

Na homenagem, o governador ressaltou a trajetória de Geovani, revelado pela Desportiva Ferroviária e consagrado como ídolo do Vasco da Gama. Ele também lembrou a passagem do ex-meia pela Seleção Brasileira, destacando o talento, a genialidade e a personalidade do jogador dentro de campo.

“Geovani Silva levou o nome do nosso ES para o mundo com talento, genialidade e muita personalidade dentro de campo”, escreveu Ferraço.

Encerrando a mensagem, Ferraço afirmou que “a seleção do céu recebe um craque capixaba”.