Sábado terá instabilidade e aumento de nuvens no ES

A previsão do tempo para este sábado (9) no Espírito Santo indica que os ventos costeiros podem transportar a umidade do mar para todo o estado. Com isso, há previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Norte, Nordeste, Noroeste e na Grande Vitória.

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De acordo com o Incaper, nessas áreas, o tempo deve variar ao longo do dia, com períodos de maior nebulosidade intercalados com aberturas. Dessa forma, as pancadas podem ocorrer de forma passageira, principalmente ao longo do período diurno.

Já nas regiões Sul e Serrana, o cenário será diferente. Inicialmente, o dia começa com aumento de nuvens; no entanto, a previsão indica ocorrência de chuva a partir do final da tarde.

Confira a previsão completa

Na Grande Vitória:

Sol e variação de nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 19 °C e máxima de 32 °C. Vitória: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul:

Aumento de nuvens, e chuva rápida a partir do final da tarde. Vento de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.

Região Serrana:

Aumento de nuvens, e chuva rápida a partir do final da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 28 °C.

Região Norte:

Sol e variação de nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Noroeste:

Sol e variação de nuvens, com chuva rápida em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Nordeste: