Saiba quando começam as inscrições para o concurso da PMES

Concurso da PMES oferece 1.008 vagas para soldado com salário de até R$ 5,7 mil. Inscrições começam em 8 de junho pelo Idecan.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A Polícia Militar do Espírito Santo publicou nesta quarta-feira (27) o edital do novo concurso público com 1.008 vagas para os cargos de Soldado Combatente e Soldado Músico. As inscrições começam no dia 8 de junho e seguem abertas até 8 de julho, exclusivamente pelo site do Idecan.

Ao todo, serão ofertadas 1.000 vagas para Soldado Combatente e outras oito para Soldado Músico. O salário inicial pode chegar a R$ 5.713,99, além do auxílio-alimentação de R$ 800.

Para participar, os candidatos precisam ter ensino médio completo, idade entre 18 e 28 anos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B e altura mínima de 1,60 metro para homens e 1,55 metro para mulheres.

A taxa de inscrição será de R$ 130. Já as provas objetivas estão marcadas para o dia 16 de agosto.

Durante o Curso de Formação, o aluno soldado receberá R$ 2.010,40 de subsídio, além do auxílio-alimentação. Após a conclusão da formação, o valor sobe para R$ 5.713,99.

O processo seletivo contará com prova objetiva, redação, teste físico, avaliação psicológica, investigação social, exames de saúde e exame toxicológico. Os candidatos ao cargo de Soldado Músico também passarão por prova prática de execução instrumental.

As provas para Soldado Combatente serão aplicadas em municípios como Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Linhares, Colatina e cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória.