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VÍDEO | Cantor Alemão do Forró sofre tentativa de furto

Criminosos tentaram furtar peça do ônibus da produção e causaram prejuízo após show em Rondonópolis

Alemão do Forró tentativa de furto
Foto: Redes Sociais

O cantor Alemão do Forró sofreu uma tentativa de furto após um show em Rondonópolis, no Mato Grosso. Criminosos atacaram o ônibus da produção e causaram prejuízo à equipe.

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Werner Niero, conhecido artisticamente como Alemão do Forró, relatou o caso nas redes sociais. Segundo ele, os suspeitos tentaram levar o módulo do veículo, peça de alto valor.

Durante a ação, os criminosos cortaram diversos fios da estrutura elétrica do ônibus. Com isso, o veículo ficou danificado e comprometeu a logística da equipe.

Diante da situação, o cantor precisou reorganizar a viagem. Ainda assim, ele garantiu a continuidade da agenda.

“Aluguei três, quatro carros para seguir viagem”, afirmou.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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