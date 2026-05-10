VÍDEO | Cantor Alemão do Forró sofre tentativa de furto
Criminosos tentaram furtar peça do ônibus da produção e causaram prejuízo após show em Rondonópolis
O cantor Alemão do Forró sofreu uma tentativa de furto após um show em Rondonópolis, no Mato Grosso. Criminosos atacaram o ônibus da produção e causaram prejuízo à equipe.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Werner Niero, conhecido artisticamente como Alemão do Forró, relatou o caso nas redes sociais. Segundo ele, os suspeitos tentaram levar o módulo do veículo, peça de alto valor.
Durante a ação, os criminosos cortaram diversos fios da estrutura elétrica do ônibus. Com isso, o veículo ficou danificado e comprometeu a logística da equipe.
Diante da situação, o cantor precisou reorganizar a viagem. Ainda assim, ele garantiu a continuidade da agenda.
“Aluguei três, quatro carros para seguir viagem”, afirmou.
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