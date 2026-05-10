VÍDEO | Cantor Alemão do Forró sofre tentativa de furto

O cantor Alemão do Forró sofreu uma tentativa de furto após um show em Rondonópolis, no Mato Grosso. Criminosos atacaram o ônibus da produção e causaram prejuízo à equipe.

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Werner Niero, conhecido artisticamente como Alemão do Forró, relatou o caso nas redes sociais. Segundo ele, os suspeitos tentaram levar o módulo do veículo, peça de alto valor.

Durante a ação, os criminosos cortaram diversos fios da estrutura elétrica do ônibus. Com isso, o veículo ficou danificado e comprometeu a logística da equipe.

Diante da situação, o cantor precisou reorganizar a viagem. Ainda assim, ele garantiu a continuidade da agenda.