Saúde em Movimento leva atendimentos a cinco localidades de Itapemirim

O programa Saúde em Movimento segue levando atendimentos gratuitos para diferentes comunidades de Itapemirim nesta semana. A iniciativa oferece serviços de saúde em localidades do município, com atendimento realizado diretamente nas regiões atendidas.

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Entre os serviços disponibilizados estão atendimento médico, atendimento de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Além disso, os moradores não precisam realizar agendamento prévio para receber os atendimentos.

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A programação começa nesta segunda (25), em Retiro, na localidade de Bom Será. Na terça-feira (26), os serviços chegam a Garrafão, em Paineiras. Já na quarta-feira (27), o atendimento será realizado em Santo Amaro, na Fazenda Velha.

A agenda continua ao longo da semana. Na quinta-feira (28), a equipe atenderá moradores de Retiro, na comunidade de Limão. Por fim, na sexta-feira (29), os serviços serão oferecidos em Campo Acima, na Apercab.

Os atendimentos ocorrem sempre das 8h às 11h. Segundo a programação divulgada, basta comparecer ao local no horário indicado para receber os serviços oferecidos pelo programa.