Sem Óleo no Ralo: Mimoso do Sul incentiva descarte correto de óleo de cozinha

Será lançado no dia 1 de junho o programa “Mimoso Sem Óleo no Ralo”, iniciativa da Prefeitura de Mimoso do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com a empresa Disque Óleo, de Campos dos Goytacazes. A ação faz parte da programação da Semana Nacional do Meio Ambiente e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do descarte correto do óleo de cozinha usado e os impactos ambientais provocados pelo despejo irregular do produto em pias, ralos e redes de esgoto.

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A ação acontece na Praça Central de Mimoso do Sul, das 9h às 16h, com uma programação voltada à educação ambiental e à participação popular. Durante o evento, representantes do município e parceiros do projeto irão orientar os moradores sobre formas adequadas de armazenar e descartar o óleo utilizado nas residências, além de apresentar alternativas sustentáveis para reaproveitamento do material.

Segundo Guilherme, representante da empresa Disque Óleo, que atua há mais de 20 anos no segmento de coleta e reciclagem de óleo vegetal, a parceria representa um passo importante no combate à poluição ambiental no município. De acordo com ele, muitas pessoas ainda desconhecem os danos causados pelo descarte inadequado do óleo de cozinha, prática que pode contaminar rios, dificultar o tratamento da água e provocar entupimentos nas redes de esgoto.

Durante a ação, a população também poderá conhecer os produtos que podem ser fabricados a partir da reciclagem do óleo usado, como sabão, detergente, biodiesel e outros materiais reutilizáveis. A proposta é incentivar hábitos sustentáveis e ampliar a conscientização ambiental entre os moradores.

Como forma de estimular a participação da comunidade, a campanha contará com uma ação de troca: a cada dois litros de óleo de cozinha usado entregues no local, o participante receberá um detergente.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça o convite para que os moradores participem da mobilização e contribuam com a preservação ambiental no município. Segundo a prefeitura, pequenas atitudes adotadas dentro de casa podem gerar impactos positivos significativos para o meio ambiente e para a qualidade de vida da população.