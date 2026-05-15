Cidades

Saúde em Movimento leva atendimentos a comunidades de Itapemirim

Programa itinerante oferecerá atendimentos médicos, odontológicos e exames em cinco localidades do município

Saúde em Movimento em Campo Acima
Foto: Freepik

A Prefeitura de Itapemirim realiza, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de maio, o programa Saúde em Movimento.

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De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os atendimentos acontecem sempre das 8h às 11h. Não é necessário agendamento, já que as consultas serão realizadas por ordem de chegada.

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Durante os dias de atendimento, os moradores terão acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Programação do Saúde em Movimento – Itapemirim

18 de maio (domingo)

  • Horário: 8h às 11h
  • Locais: Retiro e Vargem Grande

19 de maio (segunda-feira)

  • Horário: 8h às 11h
  • Locais: Garrafão e Córrego do Ouro – ACS Nilza

20 de maio (terça-feira)

  • Horário: 8h às 11h
  • Locais: Santo Amaro e Pedrinhos

21 de maio (quarta-feira)

  • Horário: 8h às 11h
  • Locais: Frade e Sapucaia

22 de maio (quinta-feira)

  • Horário: 8h às 11h
  • Local: Brejo Grande – ao lado da Igreja Adventis

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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