Saúde em Movimento leva atendimentos a comunidades de Itapemirim

A Prefeitura de Itapemirim realiza, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de maio, o programa Saúde em Movimento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os atendimentos acontecem sempre das 8h às 11h. Não é necessário agendamento, já que as consultas serão realizadas por ordem de chegada.

Leia também: Coleta de lixo interrompida em Cachoeiro: garis cobram direitos trabalhistas

Durante os dias de atendimento, os moradores terão acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.

Programação do Saúde em Movimento – Itapemirim

18 de maio (domingo)

Horário: 8h às 11h

Locais: Retiro e Vargem Grande

19 de maio (segunda-feira)

Horário: 8h às 11h

Locais: Garrafão e Córrego do Ouro – ACS Nilza

20 de maio (terça-feira)

Horário: 8h às 11h

Locais: Santo Amaro e Pedrinhos

21 de maio (quarta-feira)

Horário: 8h às 11h

Locais: Frade e Sapucaia

22 de maio (quinta-feira)