Saúde em Movimento leva atendimentos a comunidades de Itapemirim
Programa itinerante oferecerá atendimentos médicos, odontológicos e exames em cinco localidades do município
A Prefeitura de Itapemirim realiza, nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de maio, o programa Saúde em Movimento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), os atendimentos acontecem sempre das 8h às 11h. Não é necessário agendamento, já que as consultas serão realizadas por ordem de chegada.
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Durante os dias de atendimento, os moradores terão acesso a consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e teste de glicemia.
Programação do Saúde em Movimento – Itapemirim
18 de maio (domingo)
- Horário: 8h às 11h
- Locais: Retiro e Vargem Grande
19 de maio (segunda-feira)
- Horário: 8h às 11h
- Locais: Garrafão e Córrego do Ouro – ACS Nilza
20 de maio (terça-feira)
- Horário: 8h às 11h
- Locais: Santo Amaro e Pedrinhos
21 de maio (quarta-feira)
- Horário: 8h às 11h
- Locais: Frade e Sapucaia
22 de maio (quinta-feira)
- Horário: 8h às 11h
- Local: Brejo Grande – ao lado da Igreja Adventis
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