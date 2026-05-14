Sicredi União RS/ES participa da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira

A Sicredi União RS/ES participará da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira, promovida entre os dias 18 e 24 de maio, com uma programação especial voltada à conscientização sobre o uso responsável do dinheiro. Durante a semana, serão realizadas ações em municípios do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, além da disponibilização de conteúdos educativos sobre gestão financeira para diferentes públicos.

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Com o tema “Educação Financeira: construindo um futuro com longevidade e prosperidade”, a iniciativa busca incentivar escolhas mais conscientes e hábitos financeiros saudáveis. A programação inclui reuniões, palestras e atividades direcionadas para crianças, jovens, adultos e idosos, fortalecendo o acesso à informação e à educação financeira.

Além das ações presenciais, a comunidade poderá acessar conteúdos gratuitos por meio do site Sicredi Educação Financeira, que reúne cursos, webséries e materiais educativos.

Durante a Semana ENEF, o Sicredi também lançará o curso gamificado “Missão Financeira – Descomplique o Dinheiro”, voltado para adolescentes, além de cinco novos episódios da série “Explica Aí, Sicredi”, direcionada ao apoio de pais, responsáveis e educadores.

Em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, a instituição ainda desenvolveu um gibi e um vídeo exclusivos da Turma da Mônica sobre educação financeira e investimentos. Atualmente, a plataforma Sicredi na Comunidade também oferece 11 cursos online gratuitos.

Segundo o diretor executivo da Sicredi União RS/ES, Fernando Haas, a educação financeira desempenha papel essencial na formação de hábitos saudáveis relacionados ao consumo e à organização das finanças.

“A educação financeira é fundamental para a criação de hábitos saudáveis em relação às finanças e ao consumo. Realizamos ações voltadas ao tema não apenas na Semana ENEF, mas durante o ano todo por meio de nossas agências, que promovem diversas atividades para associados e público em geral frequentemente, além da consultoria financeira diária para quem é associado”, destacou.

A Semana Nacional de Educação Financeira é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) e acontece anualmente com o objetivo de ampliar o acesso da população ao conhecimento financeiro. Além do portal de conteúdos, interessados também podem buscar atendimento em uma agência do Sicredi ou entrar em contato pelo WhatsApp (51) 3358-4770.