Sul do ES pode registrar uma das temperaturas mais baixas do dia

O Sul do Espírito Santo terá uma das temperaturas mais baixas deste sábado (23), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Nas áreas altas da região, os termômetros podem marcar mínima de 14 °C, ficando atrás apenas da Região Serrana, onde a previsão indica 13 °C nas localidades de maior altitude.

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A previsão aponta muitas nuvens em todo o Estado, com possibilidade de chuva fraca e rápida em diversos momentos do dia. Também estão previstas algumas aberturas de sol ao longo do sábado.

Na Região Sul, muitas nuvens, com previsão de chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas, temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Já nas áreas altas, a mínima de é de 14 °C e máxima de 24 °C.

A Região Serrana deve registrar o menor índice do Estado neste sábado. Nas áreas altas, os termômetros ficam entre 13 °C e 23 °C. Nas localidades menos elevadas, a mínima prevista é de 16 °C, com máxima de 28 °C.

Na Grande Vitória, o dia será de muitas nuvens e possibilidade de chuva passageira. As temperaturas variam entre 19 °C e 28 °C.

O Norte e o Nordeste capixaba também terão predomínio de nebulosidade e previsão de chuva fraca em alguns momentos. No Norte, os termômetros devem variar de 19 °C a 29 °C. No Nordeste, a mínima prevista é de 20 °C, com máxima de 29 °C.

Já na Região Noroeste, a previsão indica aumento de nuvens ao longo do dia e chuva rápida à noite. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 20 °C e 30 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros devem registrar mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.