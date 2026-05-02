Suspeito de homicídio é preso pela PC em Cariacica após falsa denúncia de sequestro

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, na tarde desta sexta-feira (1º), um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em um homicídio registrado no bairro Padre Gabriel, em Cariacica.

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A prisão foi realizada por equipes da 4ª Delegacia Regional de Cariacica após o próprio suspeito procurar a unidade policial relatando um suposto sequestro de sua mãe, de 44 anos. Segundo ele, criminosos teriam enviado imagens da vítima e feito ameaças, exigindo que ele se deslocasse até um local indicado.

Ainda de acordo com o relato, os supostos sequestradores afirmaram que um homem com quem ele teria se envolvido em luta corporal havia morrido. O suspeito alegou, inicialmente, não ter confirmação do óbito.

Durante as diligências, os policiais civis identificaram um registro de homicídio ocorrido horas antes na mesma região. A vítima, um homem de 40 anos, teria sido agredida com um objeto contundente após, supostamente, tentar invadir uma residência no bairro Padre Gabriel.

Ao ser confrontado com a imagem da vítima, o suspeito admitiu que entrou em luta corporal com o homem no local indicado. Diante das evidências, a equipe deu voz de prisão e encaminhou a ocorrência para a Central de Flagrantes.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e levado ao Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.

Investigação e desdobramentos

A Polícia Civil do Espírito Santo segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do crime, incluindo a veracidade da denúncia inicial de sequestro.