Suspeitos são presos após disparos contra policiais em Cachoeiro

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma neste sábado (9), no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com a PM, os militares receberam informações de que os suspeitos estavam traficando na região. Durante as diligências, um dos suspeitos atirou contra os policiais enquanto tentava fugir. No entanto, a equipe conseguiu localizar e conter o homem logo em seguida. Com ele, apreenderam uma pistola Glock calibre .40, além de drogas, dinheiro e munições.

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Em seguida, a equipe abordou outro suspeito, tentando descartar uma pistola calibre 9mm ao jogá-la sobre o telhado de uma casa.

Durante a operação, os policiais apreenderam 222 papelotes de cocaína, cerca de 100 gramas de crack e mais de R$ 23 mil em espécie. Além disso, localizaram munições, balança de precisão e materiais para embalo de drogas.

As equipes também encontraram entorpecentes em pontos conhecidos como “casinhas do Valão”. Segundo a PM, o material reforça a atuação do tráfico na região.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional.