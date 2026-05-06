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Termina hoje prazo para regularizar título de eleitor em Cachoeiro

Atendimento ocorre no cartório eleitoral; eleitores devem comparecer com documentos para evitar pendências

Título de Eleitor
Crédito: Divulgação

Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para para regularizar o título de eleitor em Cachoeiro de Itapemirim.

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O atendimento ocorre no Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, em frente ao Shopping Sul. A Justiça Eleitoral realiza os serviços durante o horário comercial.

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Inicialmente, o eleitor deve verificar a situação do título. Em seguida, precisa comparecer ao local com documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.

Além disso, o cidadão pode resolver pendências como ausência em eleições, atualização de dados e transferência de domicílio eleitoral. Dessa forma, evita problemas futuros com a Justiça Eleitoral.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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