Termina hoje prazo para regularizar título de eleitor em Cachoeiro
Atendimento ocorre no cartório eleitoral; eleitores devem comparecer com documentos para evitar pendências
Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para para regularizar o título de eleitor em Cachoeiro de Itapemirim.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O atendimento ocorre no Cartório Eleitoral, localizado na Avenida Governador Francisco Lacerda de Aguiar, em frente ao Shopping Sul. A Justiça Eleitoral realiza os serviços durante o horário comercial.
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Inicialmente, o eleitor deve verificar a situação do título. Em seguida, precisa comparecer ao local com documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência.
Além disso, o cidadão pode resolver pendências como ausência em eleições, atualização de dados e transferência de domicílio eleitoral. Dessa forma, evita problemas futuros com a Justiça Eleitoral.
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