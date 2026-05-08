MEC libera plataforma gratuita com 25 mil livros digitais

A Secretaria da Educação do Espírito Santo reforçou o incentivo à leitura e à cultura digital com a divulgação da plataforma MEC Livros. A ferramenta do Governo Federal disponibiliza gratuitamente cerca de 25 mil obras literárias nacionais e internacionais para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A plataforma reúne clássicos da literatura, títulos contemporâneos e obras de diferentes gêneros. Além disso, o acervo nacional inclui autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa.

Leia também: De onde vêm os nomes dos meses do ano?

Entre os destaques internacionais, os usuários encontram obras de Fiódor Dostoiévski, José Saramago, Gabriel García Márquez e J.R.R. Tolkien. O catálogo também disponibiliza títulos populares como Jogos Vorazes, O Hobbit e Harry Potter.

Como acessar

O acesso acontece de forma digital e gratuita. Para utilizar o serviço, o usuário precisa acessar a plataforma oficial do MEC Livros ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. Em seguida, basta realizar o login com a conta Gov.br.

O sistema funciona como uma biblioteca virtual. Cada leitor pode emprestar uma obra por vez pelo período de 14 dias. Assim, depois disso, a plataforma permite renovar o empréstimo pelo mesmo prazo.

Acessibilidade

Além do amplo catálogo, a ferramenta oferece recursos de acessibilidade. O sistema inclui ajuste de fonte, contraste de tela, suporte para leitores com dislexia e compatibilidade com softwares de leitura para pessoas com deficiência visual.

Nas escolas, professores podem utilizar o acervo em projetos de leitura, atividades de Língua Portuguesa e estudos literários. Desse modo, a plataforma também fortalece propostas pedagógicas ligadas à cultura digital e à formação de novos leitores. Para acessar o MEC Livros, basta entrar no portal oficial do serviço.