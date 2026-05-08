MEC libera plataforma gratuita com 25 mil livros digitais
A plataforma reúne clássicos da literatura, títulos contemporâneos e obras de diferentes gêneros.
A Secretaria da Educação do Espírito Santo reforçou o incentivo à leitura e à cultura digital com a divulgação da plataforma MEC Livros. A ferramenta do Governo Federal disponibiliza gratuitamente cerca de 25 mil obras literárias nacionais e internacionais para estudantes, professores e toda a comunidade escolar.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A plataforma reúne clássicos da literatura, títulos contemporâneos e obras de diferentes gêneros. Além disso, o acervo nacional inclui autores como Machado de Assis, Clarice Lispector, Jorge Amado, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa.
Leia também: De onde vêm os nomes dos meses do ano?
Entre os destaques internacionais, os usuários encontram obras de Fiódor Dostoiévski, José Saramago, Gabriel García Márquez e J.R.R. Tolkien. O catálogo também disponibiliza títulos populares como Jogos Vorazes, O Hobbit e Harry Potter.
Como acessar
O acesso acontece de forma digital e gratuita. Para utilizar o serviço, o usuário precisa acessar a plataforma oficial do MEC Livros ou baixar o aplicativo disponível para Android e iOS. Em seguida, basta realizar o login com a conta Gov.br.
O sistema funciona como uma biblioteca virtual. Cada leitor pode emprestar uma obra por vez pelo período de 14 dias. Assim, depois disso, a plataforma permite renovar o empréstimo pelo mesmo prazo.
Acessibilidade
Além do amplo catálogo, a ferramenta oferece recursos de acessibilidade. O sistema inclui ajuste de fonte, contraste de tela, suporte para leitores com dislexia e compatibilidade com softwares de leitura para pessoas com deficiência visual.
Nas escolas, professores podem utilizar o acervo em projetos de leitura, atividades de Língua Portuguesa e estudos literários. Desse modo, a plataforma também fortalece propostas pedagógicas ligadas à cultura digital e à formação de novos leitores. Para acessar o MEC Livros, basta entrar no portal oficial do serviço.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726