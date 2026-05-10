CIEE: pesquisa revela o segredo para ser efetivado no estágio
Levantamento aponta que postura, comprometimento e vontade de aprender são decisivos para efetivação
Uma pesquisa nacional aponta que a atitude tem mais peso que o conhecimento técnico na efetivação de estagiários. O levantamento foi encomendado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e realizado pelo Instituto Locomotiva.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o estudo, 84% das empresas valorizam mais a disposição para aprender do que o domínio de ferramentas técnicas. Ou seja, o mercado não exige que o estagiário saiba tudo, mas espera evolução constante.
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Além disso, o comportamento no ambiente de trabalho aparece como fator decisivo. Entre os principais critérios estão postura profissional, comprometimento com resultados e proatividade.
Outro dado reforça a importância do estágio como porta de entrada. Mais da metade das empresas afirmou efetivar acima de 50% dos estagiários, o que amplia as oportunidades de crescimento.
Ao mesmo tempo, os jovens também têm suas prioridades. Segundo os empregadores, os candidatos buscam chances reais de efetivação, crescimento profissional e remuneração compatível com os custos.
A preferência por formatos de trabalho mais flexíveis, como o modelo híbrido, também aparece como diferencial. Dessa forma, as empresas adaptam suas ofertas para atrair novos talentos.
Por fim, as organizações destacam o papel de instituições parceiras no processo. Entidades como o CIEE ajudam na contratação e no desenvolvimento dos estagiários ao longo do programa.
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