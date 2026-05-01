Vai dar praia? Confira a previsão do tempo para o feriado do Dia do Trabalho no ES
Chuva rápida atinge o litoral nordeste, enquanto o restante do estado mantém tempo firme e temperaturas elevadas
O Espírito Santo inicia o feriado desta sexta-feira (1º) com predomínio de sol e temperaturas elevadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Incaper, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida na madrugada e pela manhã no litoral nordeste. Ainda assim, ao longo do dia, o tempo volta a abrir nessa região.
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Enquanto isso, nas demais áreas do estado, o céu apresenta poucas nuvens e não há previsão de chuva. Além disso, o ar seco ganha destaque, sobretudo em regiões próximas à divisa com Minas Gerais. Nesses locais, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% durante a tarde.
Confira
As temperaturas seguem elevadas em todo o estado. Ao mesmo tempo, o vento sopra de forma fraca a moderada no litoral, o que contribui para a sensação de calor persistente ao longo do dia.
Na Grande Vitória, o tempo permanece estável durante todo o período. Assim, há poucas nuvens e não há previsão de chuva. O vento varia entre fraco e moderado no litoral. A temperatura mínima chega a 18 °C, enquanto a máxima atinge 34 °C. Em Vitória, os termômetros variam entre 20 °C e 34 °C.
Na Região Sul, o cenário se mantém semelhante. Ou seja, o céu fica com poucas nuvens e o tempo segue firme. Contudo, durante a tarde, há risco de baixa umidade do ar em alguns pontos. O vento também sopra de fraco a moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18 °C e 35 °C. Já nas áreas altas, os termômetros registram mínima de 15 °C e máxima de 30 °C.
Na Região Serrana, o tempo também permanece estável. Entretanto, o ar seco pode reduzir a umidade relativa, especialmente em áreas próximas à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 16 °C e 31 °C. Já nas regiões mais altas, os termômetros ficam entre 14 °C e 30 °C.
No Norte do estado, o sol predomina ao longo do dia. Dessa forma, não há previsão de chuva e o calor se mantém. As temperaturas variam entre 21 °C e 34 °C.
Mais previsões
Na Região Noroeste, o tempo segue firme. Porém, assim como em outras áreas, há risco de baixa umidade do ar durante a tarde, principalmente próximo à divisa com Minas Gerais. Nas áreas menos elevadas, os termômetros marcam entre 20 °C e 35 °C. Em cidades como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 18 °C e 32 °C.
Já na Região Nordeste, a chuva rápida marca presença entre a madrugada e a manhã no litoral. No entanto, depois disso, o tempo abre e o sol volta a predominar. O vento sopra de fraco a moderado no litoral. As temperaturas ficam entre 21 °C e 33 °C.
Assim, o feriado será marcado por tempo firme na maior parte do Espírito Santo. Ainda que haja chuva passageira no litoral nordeste, o calor e o clima seco predominam ao longo do dia.
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