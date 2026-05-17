Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (17)

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (17) em Cachoeiro. Moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

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A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

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A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

PLANTÃO DE FARMÁCIAS – 17/05/2026

DROGARIA BRITO

End: Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu – em frente ao Supermercado Casagrande

Tel.: 99999-7445

USIMED

End: Pça Gilberto Machado, 11 – Gilberto Machado – próximo a Unimed

Tel.: 3522-8511

DROGARIA LÍDER

End: Rua Bolivar de Abreu, 09 Abelardo Machado ao lado da Academia Sport Fit da Ilha da Luz

Tel.: 99920-9571

DROGARIA NOVO PASSO

End: Rua Coronel Borges, 198 Coronel Borges Em frente a lotérica do Coronel Borges

Tel.: 99923-7075

DROGARIA JARDIM ITAPEMIRIM

End: Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim Itapemirim – próximo ao CAIC

Tel.: 3028-5501 99935-5501

FARMAVOCÊ

End: Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa em frente ao Sup. MultiShow

Tel.: 3015-8987