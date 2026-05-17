Veja quais farmácias estão de plantão neste domingo (17)
O plantão facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (17) em Cachoeiro. Moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.
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A lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.
PLANTÃO DE FARMÁCIAS – 17/05/2026
DROGARIA BRITO
End: Rua Bernardo Horta, 274 – Guandu – em frente ao Supermercado Casagrande
Tel.: 99999-7445
USIMED
End: Pça Gilberto Machado, 11 – Gilberto Machado – próximo a Unimed
Tel.: 3522-8511
DROGARIA LÍDER
End: Rua Bolivar de Abreu, 09 Abelardo Machado ao lado da Academia Sport Fit da Ilha da Luz
Tel.: 99920-9571
DROGARIA NOVO PASSO
End: Rua Coronel Borges, 198 Coronel Borges Em frente a lotérica do Coronel Borges
Tel.: 99923-7075
DROGARIA JARDIM ITAPEMIRIM
End: Rua João Antônio Vasques, 71 – Jardim Itapemirim – próximo ao CAIC
Tel.: 3028-5501 99935-5501
FARMAVOCÊ
End: Rua Manoel Pereira da Silva, 7 – Marbrasa em frente ao Sup. MultiShow
Tel.: 3015-8987
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