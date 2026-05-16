Marataízes usa drones no combate ao mosquito da dengue

A operação começou pelos bairros da Barra de Itapemirim e depois se estenderá por outras localidades. Nos sobrevoos, o drone grava imagens de locais como caixas d’água sem cobertura, piscinas abandonadas com água parada, lixo e entulhos depositados em terrenos baldios, pneus e outros objetos que possam ser criadouros do mosquito que transmite a dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela Urbana.

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A ação é supervisionada pela Vigilância Ambiental da SEMUS e o drone é operado pelo próprio coordenador da Defesa Civil, Jones Toledo.

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A secretária municipal de Saúde, Sandra Lupim, ressaltou a importância da tecnologia nas ações de combate ao mosquito. “Esse é um novo aliado que vem somar junto com nossa equipe e o pessoal da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSURB) na localização e eliminação dos focos de mosquitos”, afirmou.

Na semana passada, a SEMUS e a SEMSURB já realizaram a limpeza de vários locais na Barra com entulho e lixo depositados em vias públicas. Outra ação em todo o Município é o carro do fumacê que percorre os bairros.

Sandra Lupim lembrou ainda que os próprios moradores podem colaborar para evitar possíveis criadouros do inseto dentro de casa, evitando objetos que acumulem água parada.