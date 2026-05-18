Venda Nova passa por operação preventiva em veículos escolares

Uma operação de fiscalização preventiva de Transporte Escolar foi realizada pelos agentes de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), na última sexta-feira (15), em Venda Nova do Imigrante. O objetivo é garantir a segurança dos veículos que transportam os estudantes no trajeto para a escola.

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Durante a ação, 22 veículos que prestam serviço de transporte escolar para o município foram inspecionados. A equipe identificou irregularidades pontuais em alguns veículos, como cintos de segurança defeituosos ou ausentes, placas de identificação sem visibilidade, bancos soltos, pneus em mau estado de conservação, lâmpadas do sistema de sinalização queimadas, limitadores de abertura das janelas fora do padrão exigido (divergentes do limite de 10 cm).

A fiscalização, realizada a pedido da prefeitura, foi feita em ambiente fechado, com os veículos estacionados e com intuito de avaliar as condições do transporte. Como não estavam em efetiva prestação de serviço, as irregularidades constatadas não geraram autos de infração de trânsito. Todas as inconformidades foram repassadas diretamente à coordenação da frota do município, que deverá acompanhar as correções e orientar os condutores sobre os ajustes necessários.

A coordenadora de Operações de Fiscalização de Trânsito do Detran|ES, Flávia Jordane, destacou a importância da ação preventiva. “Possibilita que seja feita uma avaliação dos veículos com foco na prevenção e orientação dos condutores para a correção das irregularidades.

De modo geral, a frota avaliada cumpria os requisitos necessários para a prestação do serviço, mas algumas inconformidades foram identificadas e necessitam de regularização imediata quanto a itens de segurança e equipamentos obrigatórios.

A Fiscalização do Detran continuará monitorando a regularização dessas pendências, assegurando que o transporte das crianças do município seja realizado com total segurança e em conformidade com as normas vigentes”, disse.