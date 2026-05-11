Ventos fortes colocam litoral do ES em alerta até terça-feira
O INMET emitiu alerta de ventos costeiros com risco de movimentação de dunas e areia sobre construções no litoral. Aviso segue até terça-feira.
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de perigo potencial para ventos costeiros com validade entre a manhã desta segunda-feira (11) e as 23h59 de terça-feira (12).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o aviso, há previsão de intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, o que pode provocar movimentação de dunas de areia sobre construções localizadas na orla.
O alerta teve início às 9h20 desta segunda-feira e chama a atenção para possíveis transtornos em áreas costeiras, principalmente em municípios próximos ao mar. A recomendação é que moradores e turistas fiquem atentos às condições do tempo e evitem áreas de risco.
Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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