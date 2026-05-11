VÍDEO | Carro pega fogo e assusta moradores em Muniz Freire

A Prefeitura de Muniz Freire, por meio da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, atuou rapidamente na tarde deste domingo (10), em uma ocorrência de incêndio veicular registrada na comunidade de Santa Bárbara, às margens da Rodovia ES-181, centro de da cidade.

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Segundo informações da Defesa Civil, a equipe foi acionada por volta das 13h30 pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência envolvendo um veículo Fiat Siena. Ao chegar ao local, o automóvel já estava com mais de 70% da estrutura tomada pelas chamas.

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Imediatamente, a Defesa Civil realizou o isolamento da área em conjunto com a Polícia Militar, garantindo a segurança dos motoristas e moradores que transitavam pela região. Em seguida, com o apoio do caminhão-pipa da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes, foi iniciado o trabalho de resfriamento e combate ao fogo, evitando que as chamas se espalhassem.

O veículo pertence a um morador de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido na ocorrência. A via ficou fechada em ambos os lados até que o fogo fosse contido.

A atuação integrada entre Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Obras reforça o compromisso da Prefeitura de Muniz Freire com a segurança e o atendimento rápido à população em situações de emergência.