VÍDEO | Celulares do Pronto Atendimento de Alegre são furtados
Secretaria Executiva de Saúde informou que dois celulares foram furtados durante a madrugada no Pronto Atendimento Municipal
A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde, informou que dois aparelhos celulares foram furtados durante a madrugada no Pronto Atendimento Municipal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo o comunicado, entre os aparelhos levados está o telefone utilizado para atendimento à população. A situação prejudicou temporariamente o contato de moradores que precisaram acionar o serviço.
Leia também: Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Ibitirama
Diante disso, a administração municipal divulgou um novo número para atendimento do Pronto Atendimento Municipal: (28) 98101-1108.
A Prefeitura reforçou que o aparelho pertence ao serviço público e é utilizado especialmente em situações de urgência e emergência.
No comunicado, a administração também pediu que qualquer informação sobre o paradeiro do aparelho ou da pessoa envolvida seja comunicada imediatamente às autoridades policiais.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726