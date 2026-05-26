VÍDEO | Celulares do Pronto Atendimento de Alegre são furtados

A Prefeitura de Alegre, por meio da Secretaria Executiva de Saúde, informou que dois aparelhos celulares foram furtados durante a madrugada no Pronto Atendimento Municipal.

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Segundo o comunicado, entre os aparelhos levados está o telefone utilizado para atendimento à população. A situação prejudicou temporariamente o contato de moradores que precisaram acionar o serviço.

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Diante disso, a administração municipal divulgou um novo número para atendimento do Pronto Atendimento Municipal: (28) 98101-1108.

A Prefeitura reforçou que o aparelho pertence ao serviço público e é utilizado especialmente em situações de urgência e emergência.

No comunicado, a administração também pediu que qualquer informação sobre o paradeiro do aparelho ou da pessoa envolvida seja comunicada imediatamente às autoridades policiais.