Vila Velha participa da Semana Nacional dos Museus; veja programação

O Parque Cultural Casa do Governador é uma das instituições de arte que integram a 24ª Semana Nacional dos Museus, iniciativa do Ministério da Cultura por meio da Plataforma Visite Museus, realizada em todo o território nacional de 18 a 24 de maio. O espaço cultural de Vila Velha participa da programação com visitas mediadas a obras do acervo e à exposição “Gabinete de Curiosidades #1: Raul Mourão”, além de palestras e roda de conversa. Ao longo da semana, o público poderá participar gratuitamente de atividades que aproximam arte contemporânea e educação.

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As visitas mediadas conduzem grupos por esculturas, instalações e outros projetos artísticos do Parque, apresentando obras recentemente incorporadas ao acervo e trabalhos específicos para o espaço concebidos em diálogo com a paisagem. Durante o percurso, profissionais especializados em arte-educação compartilham informações sobre os artistas, os processos de criação e as conexões entre as obras e o espaço em que estão inseridas.

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Durante a Semana Nacional dos Museus, haverá visitas mediadas sem agendamento de quarta a sexta-feira, às 14h30, e aos sábados e domingos, às 10h. Para participar, basta estar no Parque com antecedência de 30 minutos e manifestar, na recepção, o interesse em participar.

Também integra a programação a exposição “Gabinete de Curiosidades #1: Raul Mourão”, em cartaz na Galeria Gabinete. A mostra reúne croquis, estudos e processos criativos do artista conhecido pela série “Grades” (1989) e por trabalhos que exploram a cinética. Com curadoria de Omar Salomão, a exposição inaugura uma nova fase da Galeria, que passa a contar com curadoria própria do Parque. A visitação ocorre de terça a sábado, das 8h às 17h, com última entrada às 16h; e aos domingos, das 8h às 15h, com última entrada às 14h.

Outro destaque é a visita à instalação “Magic Square #3”, de Hélio Oiticica. Localizada no ponto mais alto do Parque, a obra forma um labirinto ao ar livre de cerca de 200 metros quadrados, composto por planos geométricos coloridos em grande escala. Integrante do acervo permanente, propõe uma experiência sensorial e uma relação ativa do público com o espaço e a cor.

Além das visitas e exposições, a programação inclui atividades formativas promovidas pela Escola Viva de Artes (EVA). No dia 23 de maio, sábado, às 9h30, o Ciclo de Formação propõe uma reflexão sobre a escrita como prática expandida em dois encontros: a poeta e roteirista Maria Isabel Iorio apresenta a palestra “Palavra como imagem: escrita, percurso e práticas entre linguagens”, a partir de sua passagem pela Escola de Artes Visuais do Parque Lage (RJ) e de trabalhos em que assinou o roteiro, como a série Tremembé (2025); já o professor Marcelo Andrade, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), conduz a palestra “Os usos da palavra”, dedicada às relações entre linguagem, sensibilidade e experiência.

Encerrando a programação, no dia 24 de maio, domingo, às 10h, o educador Valentim Faria coordena uma roda de conversa do grupo de pesquisa da EVA. O ponto de partida é o texto “Sobre ser professor-artista-etc e vice-versa, ou como construir escolas de arte”, de Mônica Hoff Gonçalves. A atividade propõe uma reflexão sobre práticas artísticas e construção coletiva de espaços de aprendizagem. São oferecidas 20 vagas para participantes a partir de 16 anos.

Sobre a plataforma

O Visite Museus é uma plataforma online criada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para reunir a programação da Semana Nacional de Museus e da Primavera dos Museus. Podem aderir à plataforma quaisquer instituições de memória, como museus físicos ou virtuais. A ferramenta facilita a descoberta de eventos por parte do público e amplia a visibilidade das instituições, promovendo o engajamento com o patrimônio cultural independentemente da localização geográfica.

Para conferir a programação completa do Parque Cultural Casa do Governador na 24ª Semana Nacional dos Museus e se inscrever nas atividades participantes, acesse: https://visite.museus.gov.br/instituicoes/parque-cultural-casa-do-governador/

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 34 obras, sendo 23 permanentes e 11 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio da EDP, da Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes, esses por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e também da ArcelorMittal.