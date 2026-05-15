Ypê pede chave PIX de clientes que compraram produtos suspensos
A informação foi divulgada por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da empresa
A fabricante Ypê começou a solicitar a chave PIX de consumidores que compraram produtos do chamado “lote final 1”, alvo de suspensão determinada pela Anvisa após a identificação de possível contaminação bacteriana em mais de 100 lotes da marca.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A informação foi divulgada por meio de um formulário disponibilizado no site oficial da empresa, onde os clientes devem preencher dados pessoais como nome completo, CPF, telefone, endereço e a chave PIX para solicitar o reembolso dos produtos afetados.
De acordo com o portal G1, a suspensão foi mantida nesta sexta-feira (15) por decisão unânime da diretoria colegiada da Anvisa. A medida atinge exclusivamente itens classificados como “lote final 1”, que seguem proibidos de comercialização até a conclusão das investigações sobre a possível contaminação.
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