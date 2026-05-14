Zema sobe o tom contra Flávio Bolsonaro: crítica provoca crise entre Novo e PL

A aproximação política entre o Novo e o PL em Santa Catarina voltou aos holofotes após declarações do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, contra o senador Flávio Bolsonaro.

Nos bastidores, o episódio gerou repercussão porque lideranças das duas siglas mantêm diálogo e alianças no estado visando as eleições de 2026.

Em Santa Catarina, o principal elo dessa aproximação é o ex-prefeito de Joinville Adriano Silva, nome de destaque do Novo catarinense, que mantém alinhamento político com o governador Jorginho Mello, do PL. O governador, inclusive, já declarou apoio ao nome de Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa presidencial.

A polêmica começou após a divulgação de mensagens e áudios relacionados ao pedido de recursos para financiar o filme “Dark Horse”, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao comentar o caso, Zema afirmou considerar “imperdoável” ouvir Flávio Bolsonaro “cobrando dinheiro” do banqueiro Daniel Vorcaro.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, admitiu ter solicitado recursos, mas negou qualquer irregularidade. Segundo o senador, a conversa tratava apenas de um “patrocínio privado para um filme privado”.