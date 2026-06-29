Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos em Conceição do Castelo
Batida aconteceu na tarde do domingo (28), no km 117 da rodovia, em Conceição do Castelo.
Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas no último domingo (28), na BR-262, no km 117, em Conceição do Castelo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo as primeiras informações, a ambulância seguia para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, e transportava uma paciente no momento da batida.
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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas estavam na ambulância: o motorista, uma enfermeira e uma paciente. O condutor não se feriu. Já a profissional de saúde e a paciente sofreram lesões.
No carro de passeio, estavam dois adultos e uma criança. Os três também ficaram feridos.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. As cinco pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.
Segundo a Secretaria de Saúde de Brejetuba, apesar dos ferimentos, os ocupantes da ambulância estavam bem. A paciente seria submetida a avaliação médica na unidade hospitalar.
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