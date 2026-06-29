Acidente entre ambulância e carro deixa cinco feridos em Conceição do Castelo

Um acidente envolvendo uma ambulância da Prefeitura de Brejetuba e um carro de passeio deixou cinco pessoas feridas no último domingo (28), na BR-262, no km 117, em Conceição do Castelo.

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Segundo as primeiras informações, a ambulância seguia para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, e transportava uma paciente no momento da batida.

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, três pessoas estavam na ambulância: o motorista, uma enfermeira e uma paciente. O condutor não se feriu. Já a profissional de saúde e a paciente sofreram lesões.

No carro de passeio, estavam dois adultos e uma criança. Os três também ficaram feridos.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. As cinco pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante.

Segundo a Secretaria de Saúde de Brejetuba, apesar dos ferimentos, os ocupantes da ambulância estavam bem. A paciente seria submetida a avaliação médica na unidade hospitalar.