Ações contra furto de energia resultam em 44 ocorrências no Espírito Santo em 2026

A atuação conjunta da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e da EDP intensificou o combate ao furto de energia elétrica no Estado durante os cinco primeiros meses de 2026. Entre janeiro e maio, foram registradas 44 ocorrências relacionadas ao crime, incluindo prisões em flagrante e abertura de procedimentos investigativos.

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As operações envolvem inspeções para identificar fraudes e ligações clandestinas, conhecidas como “gatos”, além da produção de provas técnicas que auxiliam na responsabilização dos envolvidos.

Segundo o chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), delegado Gabriel Monteiro, a entrada em vigor da Lei nº 15.397/2026, em 30 de abril deste ano, endureceu as punições para o furto de energia. A pena para o crime passou de um intervalo de um a quatro anos para um a seis anos de reclusão. Nos casos praticados durante o período noturno, o aumento da pena também foi ampliado.

Com a mudança na legislação, os acusados presos em flagrante não podem mais obter fiança diretamente na delegacia. A análise sobre eventual liberdade passa a ser feita exclusivamente pelo Poder Judiciário durante a audiência de custódia.

Energia recuperada abasteceria Viana por um mês

Além das ações realizadas em conjunto com as forças de segurança, a EDP mantém equipes especializadas em campo para identificar irregularidades por meio de equipamentos tecnológicos e sistemas de monitoramento.

Entre janeiro e maio, a concessionária fiscalizou 10.327 unidades consumidoras com suspeita de fraude e recuperou 5,59 GWh de energia. Segundo a empresa, esse volume seria suficiente para abastecer o município de Viana durante um mês.

A identificação dos possíveis desvios é feita por meio do Centro Integrado de Medição (CIM), que utiliza sistemas computacionais para analisar padrões de consumo e direcionar as inspeções.

Fraudes oferecem riscos e prejudicam toda a população

De acordo com o chefe do Departamento de Engenharia Forense da PCIES, perito oficial criminal Temístocles Macedo Netto, as ligações clandestinas representam riscos de choques elétricos, incêndios e interrupções no fornecimento de energia, além de causarem prejuízos econômicos.

“Além da concorrência desleal, os prejuízos provocados pelas fraudes acabam sendo repassados para toda a sociedade, impactando diretamente a conta de energia dos consumidores”, destacou.

Vitória lidera número de ocorrências

A Região Metropolitana concentrou a maior parte das ações em 2026. Vitória registrou 14 ocorrências, sendo quatro prisões em flagrante e dez procedimentos investigativos. Vila Velha aparece em seguida, com sete registros, enquanto Serra contabilizou cinco casos.

Também foram registradas ocorrências em Cariacica, Viana, Pinheiros, São Mateus, Linhares, Guarapari, Marataízes, Cachoeiro de Itapemirim, Fundão, Sooretama e Boa Esperança.

Em comparação com o mesmo período de 2025, o número de ocorrências permaneceu estável, mas houve uma mudança no perfil das ações. Se no ano passado o foco estava concentrado em fraudes comerciais, em 2026 houve aumento das investigações envolvendo imóveis residenciais.

Denúncias sobre furto de energia podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelos canais oficiais de atendimento da EDP.